Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов

Также предусматриваются штрафы за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами. Размеры: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов рублей.