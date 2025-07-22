ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за распространение рекламы VPN.
Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.
Вводится ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до одного миллиона рублей.