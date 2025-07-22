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Шадаев разъяснил поправку о штрафах за экстремистские запросы

Шадаев: россиян не будут наказывать за использование экстремистских соцсетей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам — это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее», — сказал он.

Он добавил, что если пользователь не знает, что материал включен в реестр Минюста РФ, и у него нет злого умысла, даже с использованием VPN, то он не будет подвергаться никакому наказанию.