Шадаев разъяснил поправку о штрафах за экстремистские запросы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам — это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее», — сказал он.
Он добавил, что если пользователь не знает, что материал включен в реестр Минюста РФ, и у него нет злого умысла, даже с использованием VPN, то он не будет подвергаться никакому наказанию.