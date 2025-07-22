Прокуратура внесла представление главе ФССП Башкирии

Проверка надзорного ведомства выявила, что служба судебных приставов не в полной мере исполняла свои обязанности по взысканию средств с отца ребенка. Сотрудники ФССП своевременно не установили, где находятся должник и его имущество, не продали его автомобиль и не привлекли мужчину к ответственности за уклонение от выплат. Кроме того, заявления матери ребенка рассматривались с нарушениями.