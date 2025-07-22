Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура внесла представление главе ФССП Башкирии

Прокуроры выявили нарушения в работе ФССП Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе восстановили права ребенка на получение алиментов. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.

Проверка надзорного ведомства выявила, что служба судебных приставов не в полной мере исполняла свои обязанности по взысканию средств с отца ребенка. Сотрудники ФССП своевременно не установили, где находятся должник и его имущество, не продали его автомобиль и не привлекли мужчину к ответственности за уклонение от выплат. Кроме того, заявления матери ребенка рассматривались с нарушениями.

Заместитель прокурора республики внес представление руководителю регионального управления ФССП. В результате нарушения были устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а задолженность по алиментам в размере более 105 тысяч рублей полностью погашена.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.