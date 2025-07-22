Прокуратура внесла представление главе ФССП Башкирии

В Уфе восстановили права ребенка на получение алиментов. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.
Проверка надзорного ведомства выявила, что служба судебных приставов не в полной мере исполняла свои обязанности по взысканию средств с отца ребенка. Сотрудники ФССП своевременно не установили, где находятся должник и его имущество, не продали его автомобиль и не привлекли мужчину к ответственности за уклонение от выплат. Кроме того, заявления матери ребенка рассматривались с нарушениями.
Заместитель прокурора республики внес представление руководителю регионального управления ФССП. В результате нарушения были устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а задолженность по алиментам в размере более 105 тысяч рублей полностью погашена.
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