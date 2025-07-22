Глава Минюста рассказал об участии адвокатов в СВО

«Хотел бы отметить, что адвокаты приняли очень серьезное участие в специальной военной операции. У нас было 58 адвокатов мобилизовано, а на добровольческой основе пошло 218 человек. Это очень серьезная цифра, и это говорит как раз об очень глубокой и правильной гражданской позиции российской адвокатуры. К сожалению, 24 адвоката погибло и 36 в настоящее время являются ранеными», — сказал Чуйченко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.