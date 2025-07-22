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Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО

Москалькова за полгода получила почти 40 тысяч обращений по вопросам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за первую половину 2025 года её аппарат получил почти 40 тысяч обращений по вопросам СВО, что на 78% больше по сравнению с 2024 годом.

Федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале сообщила, что во вторник обсудила с депутатами от «Единой России» законодательные меры по укреплению гарантий прав участников СВО и членов их семей.

«Эта тема очень важная — в своей деятельности мы уделяем ей приоритетное внимание. С 1 января по 30 июня в аппарат уполномоченного поступило 39 тысяч 946 обращений по вопросам СВО, что на 78% больше по сравнению с прошлым годом», — написала Москалькова.

Всего в 2024 году аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил почти 65 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей.

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