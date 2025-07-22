Москалькова сообщила о росте числа обращений по вопросам СВО

«Эта тема очень важная — в своей деятельности мы уделяем ей приоритетное внимание. С 1 января по 30 июня в аппарат уполномоченного поступило 39 тысяч 946 обращений по вопросам СВО, что на 78% больше по сравнению с прошлым годом», — написала Москалькова.