Мингорисполком сказал о ситуации с общепитом в Минске. Подробности начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, сообщает БелТА.
По словам Нагорной, в Минске работают более 4,5 тысячи объектов общественного питания (на конец 2024 года — 3,8 тысячи).
— Полугодие мы закончили достаточно хорошо, темп роста составил 105,8% к аналогичному периоду прошлого года. Учитывая все предыдущие периоды, с 2021 по 2025 год, товарооборот общественного питания постоянно прирастал, — заметила представитель Мингорисполкома.
Елена Нагорная уточнила, что в Минске преобладают кафе (более 1,4 тысячи) и кофейни (685). Она добавила, что с началом сезона при благоприятной погоде в столице организуется работы нестандартных объектов общепита.
— Это чаще всего летние террасы, являющиеся продолжением залов стационарных объектов. В городе их функционирует 812, самое большое количество в Центральном районе (380), — отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.
Она уточнила, что часть объектов общественного питания находится в парках, а также на пляжах. К примеру, в парке Горького после реконструкции разработали единую концепцию и объекты общепита установлены единого формата.
— Они пользуются спросом, а основная продукция, которая здесь реализуется, — это прохладительные напитки, мороженое и другой штучный товар, — подчеркнула Нагорная.
Представитель Мингорисполкома сообщила и о площадках, работающих в Минске в формате фуд-кортов, назвав «Песочницу», «Лидбир Двор», а также «Лучшую улицу».
— Постоянным посетителям на них комфортно, они постоянно развиваются. Причем привлекают площадки не только молодежную аудиторию, — обратила внимание Елена Нагорная.
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