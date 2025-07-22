В Красноярске чат-бот «Синяя линия» помогает ловить пьяных водителей

В Красноярске инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя благодаря информации, полученной через чат-бот «Синяя линия» в Telegram.
Чат-бот, запущенный Госавтоинспекцией несколько недель назад, позволяет красноярцам сообщать о пьяных за рулем, отправляя текстовые сообщения или фотографии.
В субботу вечером экипаж ДПС в Советском районе получил сообщение о водителе на красной «Хонде Джаз» на улице Урванцева. Сотрудники быстро отреагировали и задержали 33-летнего местного жителя. Алкотестер показал 0,64 мг/л алкоголя в его выдыхаемом воздухе.
Выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен прав за отказ от освидетельствования. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).
Всего за выходные в Красноярске задержали 35 пьяных водителей, 7 из которых ждет уголовное наказание. Чат-бот «Синяя линия» помог задержать трех нетрезвых водителей.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске пьяный водитель сбил детей на тротуаре.