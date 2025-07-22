Радиотерапия делает опухоли в легких более уязвимыми к иммунотерапии

В результате этого развитие опухоли у самых тяжелых больных в среднем «затормозилось» на 5−6 месяцев, тогда как обычная иммунотерапия замедляла ее рост примерно на один-два месяца, что сопровождалось позитивными изменениями в активности Т-клеток и переменами в концентрации вырабатываемых ими молекул, способствующих активации иммунитета. Все это говорит в пользу того, что радиотерапия действительно повышает эффективность лечения немелкоклеточного рака легкого при помощи иммунотерапии, подытожили ученые.