В Самаре временно изменится маршрут автобуса № 88 с 23 июля

В направлении центра города транспорт будет следовать по обновлённой траектории: после остановки у клинического госпиталя «Мать и Дитя» автобусы повернут на 2-ю Стадионную, затем выйдут на Волжское шоссе и только после этого вернутся на Демократическую улицу, продолжая стандартный маршрут.