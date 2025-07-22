В Самаре временно изменится маршрут автобуса № 88 с 23 июля

С 23 июля пассажирам автобусного маршрута № 88 придется учитывать изменения в привычной схеме движения. Причиной корректировок стали работы по реконструкции дорожного покрытия в районе пересечения улиц Демократической и Арены-2018, где специалисты укрепляют основание проезжей части.
В направлении центра города транспорт будет следовать по обновлённой траектории: после остановки у клинического госпиталя «Мать и Дитя» автобусы повернут на 2-ю Стадионную, затем выйдут на Волжское шоссе и только после этого вернутся на Демократическую улицу, продолжая стандартный маршрут.
Обратное направление — от центра в сторону периферии — сохранит прежнюю трассу без изменений. По предварительным оценкам дорожных служб, временная схема просуществует до полного завершения всех технологических процессов по модернизации дорожного покрытия.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.