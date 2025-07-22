До октября в Уфе будет ограничено движение на улице 8 Марта

В Уфе перекроют две полосы движения по нечетной стороне улицы 8 Марта в районе дома № 18. Ограничения, как сообщает пресс-служба городской администрации, связаны с работами по строительству наружных сетей водоснабжения и продлятся до 30 сентября.
Предприятие, которое выполняет работы, обратилось к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.
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