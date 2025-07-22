Крымчанина приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу Украине данных для ракетных ударов

Суд в Крыму приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за передачу Украине данных для наведения ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Республике Крым и Севастополю.