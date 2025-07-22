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Крымчанина приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу Украине данных для ракетных ударов

Житель Крыма получил 13 лет заключения за передачу данных украинской разведке, которые могли быть использованы для ракетных ударов по объектам инфраструктуры полуострова.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд в Крыму приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за передачу Украине данных для наведения ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным ФСБ, осужденный, установив контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал и передавал по его заданию сведения о критически важных объектах на полуострове.

В ведомстве уточнили, что украинская спецслужба планировала использовать эти сведения для нанесения ракетных ударов.