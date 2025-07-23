Биолог показал, как поют растения и грибы

Наибольшую популярность получил проект ученого «Поющие ужины», в рамках которого в открытых ресторанах парков гости наслаждались вкусными блюдами и мелодиями деревьев и цветов. В некоторых городах биолог даже предлагал послушать, как звучали продукты на тарелках посетителей.
Сейчас Наяр готовит новый проект с участием водных растений. Биолог утверждает, что музыка водорослей сильно отличается от представителей флоры на суше. Для работы мужчина использует водолазное оборудование.
Специалист отмечает, что после концертов люди по-другому оценивают окружающий мир — отношение становится более бережным. Биолог считает, что такая необычная деятельность тоже сохраняет природу.