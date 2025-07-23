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Биолог показал, как поют растения и грибы

Ученый Тарун Наяр начал исследование биоэлектрических импульсов, которые издают представители флоры в 1980 году. С тех пор мужчина выступил с природными концертами по всему земному шару — от Лос-Анджелеса до Цюриха.

Екатерина Бритова
Автор Новости Mail

Об этом пишет издание Greenmatters. Ученый подключает оборудование с датчиками к растениям, овощам, фруктам и грибам, соединяет технику с синтезатором — получается мелодия.

Биолог отмечает, что музыка каждый раз разная. От одних подопечных исходит спокойная композиция для медитации, от других — четкие энергичные ритмы. В качестве примера мужчина приводит вишневое дерево и бамбук.

Наибольшую популярность получил проект ученого «Поющие ужины», в рамках которого в открытых ресторанах парков гости наслаждались вкусными блюдами и мелодиями деревьев и цветов. В некоторых городах биолог даже предлагал послушать, как звучали продукты на тарелках посетителей.

Сейчас Наяр готовит новый проект с участием водных растений. Биолог утверждает, что музыка водорослей сильно отличается от представителей флоры на суше. Для работы мужчина использует водолазное оборудование.

Специалист отмечает, что после концертов люди по-другому оценивают окружающий мир — отношение становится более бережным. Биолог считает, что такая необычная деятельность тоже сохраняет природу.