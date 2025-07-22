Она была в синем платье: как москвич восемь лет ищет любовь с первого взгляда

Мария и Николай Пенкины прошли долгий путь, прежде чем жизнь свела их вместе. Маша выросла в деревне, куда однажды приехала цыганка. Она нагадала девочке мужа по имени Николай и фамилию Пенкина. Тогда Маша не придала этому значения. Во время учебы девушке приходилось работать, чтобы обеспечивать себя и младших брата и сестру. В общежитии познакомилась с Анатолием Пенкиным. «Немного ошиблась цыганка», — подумала тогда Маша. Но у судьбы были свои планы. Вскоре Анатолий женился на их соседке, а Маша переехала в другое общежитие, где познакомилась с Виктором Пенкиным, у которого был брат Николай. Они познакомились на субботнике и вскоре поженились. В этом году они будут праздновать 66 лет совместной жизни.