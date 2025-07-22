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Прокуратура добилась выплаты отпусков работникам красноярского предприятия «Радиус»

После вмешательства прокуратуры 30 сотрудников АО «Научно-внедренческий инженерный центр “Радиус” в Красноярском крае получили право на дополнительный оплачиваемый отпуск, положенный им по закону.

После вмешательства прокуратуры 30 сотрудников АО «Научно-внедренческий инженерный центр “Радиус” в Красноярском крае получили право на дополнительный оплачиваемый отпуск, положенный им по закону.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, руководство предприятия игнорировало трудовые права работников, не предоставляя им установленные законом дополнительные дни отдыха.

В частности, 30 сотрудников годами трудились без положенных восьми дней дополнительного отпуска. Кроме того, при расчете компенсации уволившемуся сотруднику были допущены серьезные нарушения: не учтены премии, а средний заработок был необоснованно занижен.

Прокуратура внесла представление директору предприятия, потребовав устранить выявленные нарушения. В результате принятых мер работникам был предоставлен дополнительный отпуск, а уволенному сотруднику выплатили компенсацию в размере 195 тысяч рублей.

Как ранее писал «МК в Красноярске», каратузская школа выплатит 100 тысяч учителям за классное руководство. Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного решения, чтобы гарантировать соблюдение трудовых прав педагогов.