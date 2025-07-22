Сим-карты в китайских автомобилях не подпадут под действие запрета передачи

«Никакого отношения к автомобилям этот закон не имеет, SIM-карты там китайские… китайские сим-карты не подпадают под действие», — сказал Боярский в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли закон распространяться на китайские SIM-карты, которые используются в некоторых автомобилях.