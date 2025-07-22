Сим-карты в китайских автомобилях не подпадут под действие запрета передачи

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Председатель комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что китайские SIM-карты, которые используются владельцами автомобилей, не попадают под ограничительные действия законопроекта о незаконной передаче другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
Китайская SIM-карта нужна для создания мастер-аккаунта, который позволяет получить доступ ко всем возможностям автомобиля. Через них работают, в том числе мультимедиа, дистанционный запуск двигателя.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.
«Никакого отношения к автомобилям этот закон не имеет, SIM-карты там китайские… китайские сим-карты не подпадают под действие», — сказал Боярский в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли закон распространяться на китайские SIM-карты, которые используются в некоторых автомобилях.