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«Собака-белка, а это ее ракета». В Могилеве ураган унес будку с собакой в поле

В Могилеве ураган унес будку с собакой далеко в поле.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве ураган унес будку с собакой в поле. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.

Хозяин животного признается: у собаки все хорошо, несмотря на то, что ее унесло вместе с будкой далеко в поле во время урагана, который обрушился на Могилев и Могилевскую область 10 июля (подробнее — здесь).

— Собака-белка, а это ее ракета, — шутит хозяин домашнего животного.

Тем временем ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе: «Висела на дереве перед одним из частных коттеджей».

Кроме того, глава МЧС сказал о разрушенных ураганом 11 кладбищах в Могилеве: «Повреждено — это ничего не сказать».

Ранее «Горремавтодор» высказался о подтоплениях в одних и тех же местах Минска.