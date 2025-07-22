«Собака-белка, а это ее ракета». В Могилеве ураган унес будку с собакой в поле

В Могилеве ураган унес будку с собакой в поле. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Хозяин животного признается: у собаки все хорошо, несмотря на то, что ее унесло вместе с будкой далеко в поле во время урагана, который обрушился на Могилев и Могилевскую область 10 июля (подробнее — здесь).
— Собака-белка, а это ее ракета, — шутит хозяин домашнего животного.
Тем временем ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе: «Висела на дереве перед одним из частных коттеджей».
Кроме того, глава МЧС сказал о разрушенных ураганом 11 кладбищах в Могилеве: «Повреждено — это ничего не сказать».
Ранее «Горремавтодор» высказался о подтоплениях в одних и тех же местах Минска.