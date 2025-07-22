В Красноярске на перекрестке Телевизионной ограничено движение

Автомобилистам Красноярска следует учитывать, что с 20 по 30 июля на перекрестке улицы Телевизорной и переулка Телевизорного ограничено дорожное движение. Причина — проведение неотложных работ на теплосети.
По информации пресс-службы СГК, на данном участке будет полностью реконструирована теплосеть диаметром 400 мм. Во время проведения работ жители продолжат получать горячую воду в штатном режиме.
В соответствии с правилами организации дорожных работ, на участке установлены специальные знаки. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожной разметки и знаков.
Отмечается, что в декабре прошлого года на соседнем участке был построен новый трубопровод протяженностью около 400 метров.
Все работы направлены на повышение надежности и развитие системы теплоснабжения для подключения новых потребителей. Реконструкция теплосети является частью масштабной программы обновления теплотранспортной инфраструктуры Красноярска, которую СГК ведет с 2020 года. За это время было построено, реконструировано и отремонтировано более 260 км теплосетей, что позволило городу успешно пройти две последние зимы без серьезных инцидентов.
Как ранее писал «МК в Красноярске», завершен ремонт дороги Минино — Бугачево в Красноярске. Представители «Народного фронта» провели осмотр обновленного объекта и предложили синхронизировать работу министерства транспорта и краевых дорожников с муниципальными образованиями.