В Красноярске на перекрестке Телевизионной ограничено движение

Все работы направлены на повышение надежности и развитие системы теплоснабжения для подключения новых потребителей. Реконструкция теплосети является частью масштабной программы обновления теплотранспортной инфраструктуры Красноярска, которую СГК ведет с 2020 года. За это время было построено, реконструировано и отремонтировано более 260 км теплосетей, что позволило городу успешно пройти две последние зимы без серьезных инцидентов.