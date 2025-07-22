Первых посетителей пустят в корпус «Планета Океан» в Калининграде 19 августа

«Планета Океан» — это сложный объект. Его уникальность заключается не только в архитектурном облике, но и в экспозиционном наполнении. Здесь залы с аквариумами соседствуют с академическими коллекциями, каждая лаборатория оборудована современными интерактивными экспонатами, позволяющими получить научные знания в оригинальной форме, — рассказала основатель и президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.