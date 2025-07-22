Первых посетителей пустят в корпус «Планета Океан» в Калининграде 19 августа

В Калининграде 18 августа откроют первую очередь корпуса «Планета Океан». Торжества приурочены к 180-летию Русского географического общества. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана.
С 19 августа новый корпус начнёт принимать гостей в тестовом режиме, который предполагает посещение по сеансам в составе организованных групп в сопровождении экскурсовода.
«Планета Океан» — это сложный объект. Его уникальность заключается не только в архитектурном облике, но и в экспозиционном наполнении. Здесь залы с аквариумами соседствуют с академическими коллекциями, каждая лаборатория оборудована современными интерактивными экспонатами, позволяющими получить научные знания в оригинальной форме, — рассказала основатель и президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.
Согласно концепции, новый музейный корпус — это научно-исследовательское судно, поднявшись на борт которого посетитель станет участником кругосветной экспедиции, а входной билет — приглашением в рейс. В «Планете Океан» семь этажей. Там расположились шесть научных лабораторий, зал «Большой Океан», «Аквариумы» и библиотека. Открываться новый корпус будет в три очереди.
Первыми для посетителей 19 августа станут доступны Лаборатория Балтики, «Аквариумы», зал «Большой Океан», Лаборатория красоты и библиотека — четыре этажа выставочных пространств. Кроме того, уже работает образовательный центр «ОКЕАНиЯ», входящий в состав корпуса «Планета Океан».
Работать в тестовом режиме новый музейный корпус будет до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах.
«Это действительно уникальный проект, который призван стать гордостью нашей страны в музейном мире и составить конкуренцию ведущим естественнонаучным музеям на планете», — отметил генедиректор Музея Мирового океана Денис Миронюк.
На время тестового запуска корпус будет работать со среды по воскресенье, а полная стоимость входного билета составит 600 рублей.
Новый корпус ввели в эксплуатацию в конце 2024 года. Сейчас эксперты настраивают оборудование аквариумов, декорируют помещения, создают научно-технические экспонаты и информационные материалы.