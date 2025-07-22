Ущерб по делу вице-губернатора Брянской области Симоненко превышает 818 млн руб

Правительство выделило средства на строительство фортификационных сооружений в приграничных регионах: в Брянской, Курской и Белгородской областях. Следствие выяснило, что во всех трех регионах были хищения, а сами сооружения возводили недобросовестно. Так, 22 июля суд отправил под стражу бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненных. Чиновников обвинили в растрате. По версии следствия, они заключили контракты с подрядчиками, которые не собирались возводить качественные фортификации, а затем формально приняли работу. В деле также замешан вице-губернатор Рустэм Зайнуллин.