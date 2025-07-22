МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» работает без перебоев на фоне вводимых ранее ограничений, сообщила авиагавань.
«Аэропорт “Внуково” совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства. Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками. Рейсы на вылет и прилет выполняются согласно очередности и готовности», — рассказали в авиагавани.
Там добавили, что в период ожидания рейсов пассажирам предлагается: бесплатная питьевая вода, комната матери и ребенка и медпункт, которые работают круглосуточно, игровые пространства для детей, зарядные станции во всех зонах терминала.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России на выходных 19−20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. На утро понедельника аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.