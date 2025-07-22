Аэропорт «Внуково» работает без перебоев

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России на выходных 19−20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. На утро понедельника аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.