19-летнюю уфимку не могут отыскать уже сутки

В Уфе сутки разыскивают 19-летнюю Дарину Бакаеву. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в селе Нагаево и до сих пор не вернулась обратно. Приметы пропавшей: ее рост — 154 сантиметра, у него худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одета в бежевую рубашку, черный топ, бежевые брюки и белые кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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