19-летнюю уфимку не могут отыскать уже сутки

Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она ушла из дома в селе Нагаево и до сих пор не вернулась обратно. Приметы пропавшей: ее рост — 154 сантиметра, у него худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одета в бежевую рубашку, черный топ, бежевые брюки и белые кроссовки.