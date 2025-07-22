Универсальный раствор: чем заменить «Мирамистин», если его производство закроют

— Это универсальное противомикробное, противовирусное и антисептическое средство, которое наносится на поверхность кожи или слизистые и борется с микробами. Раствор действует на клетки бактерий и вирусов, разрушает их липидный слой, из-за чего они разрушаются. Но изначально «Мирамистин» был изобретен для космонавтов вместо мыла, потому что в космосе нельзя использовать пенящиеся вещества, и этот раствор использовался как заменитель мыла, а потом вошел в обиход и во все сферы медицинской помощи, — пояснил специалист.