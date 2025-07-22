Универсальный раствор: чем заменить «Мирамистин», если его производство закроют

В понедельник, 21 июля, появились новости о том, что деятельность компании «Инфамед», выпускающей антисептические препараты «Мирамистин» и «Окомистин», заблокирована на территории России по решению суда. Однако уже сегодня стало известно, что работе компании ничего не угрожает и выпуск препаратов продолжается в штатном режиме. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, насколько эффективен «Мирамистин» и есть ли у него аналоги в случае остановки производства.
Зачем нужен «Мирамистин».
По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, раствор «Мирамистина» действительно борется с различными микроорганизмами и оказывает обеззараживающее действие.
— Это универсальное противомикробное, противовирусное и антисептическое средство, которое наносится на поверхность кожи или слизистые и борется с микробами. Раствор действует на клетки бактерий и вирусов, разрушает их липидный слой, из-за чего они разрушаются. Но изначально «Мирамистин» был изобретен для космонавтов вместо мыла, потому что в космосе нельзя использовать пенящиеся вещества, и этот раствор использовался как заменитель мыла, а потом вошел в обиход и во все сферы медицинской помощи, — пояснил специалист.
Риски приема обезболивающих препаратов.
Универсальность препарата заключается в том, что его можно использовать на всех слизистых в одинаковой концентрации, подчеркнул Кондрахин:
В свою очередь фармакологический эксперт, директор по развитию в RNC Pharma Николай Беспалов подтвердил эффективность препарата в борьбе с различными инфекциями и воспалениями:
— «Мирамистин» — универсальный антисептический раствор, который способен уничтожать микроорганизмы на поверхности кожи и слизистых.
Альтернативы есть.
Несмотря на высокую эффективность «Мирамистина», на российском рынке есть немало растворов с похожим действием, которыми вполне можно заменить антисептик. Среди них терапевт Кондрахин назвал:
хлоргексидин;перекись водорода; «Тантум верде» в виде раствора;марганцовка.
Между тем в ноябре 2024 года Роспотребнадзор отнес биологически активные добавки с симетиконом в составе к опасным для здоровья. Насколько опасно это вещество и есть ли у него противопоказания, «ВМ» выясняла с экспертом.