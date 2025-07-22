Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Большинство демобилизованных участников специальной военной операции трудоустроены в обрабатывающих производствах, сфере транспорта, торговли, строительства и в государственном управлении, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«Наибольшее число демобилизованных участников СВО занято в обрабатывающих производствах, транспорте, торговле, строительстве и государственном управлении», — говорится в сообщении.
Согласно аппарату, в органы службы занятости обратилось более 10,5 тысячи участников СВО и членов их семей, им оказали более 33 тысяч государственных услуг в области содействия занятости, таких как поиск работы, профориентация и другие.
«Вопрос трудоустройства участников СВО находится на особом контроле главы государства. Президентом России Владимиром Путиным поручено правительству совместно с государственным фондом “Защитники Отечества” и регионами организовать взаимодействие с участниками СВО и членами их семей, в том числе с теми, кто не обратился в службу занятости, для оказания им мер поддержки, помощи в трудоустройстве и получении дополнительного профессионального образования», — уточнила Голикова, чьи слова передаются в сообщении.