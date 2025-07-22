Названы самые частые места трудоустройства бойцов СВО

«Вопрос трудоустройства участников СВО находится на особом контроле главы государства. Президентом России Владимиром Путиным поручено правительству совместно с государственным фондом “Защитники Отечества” и регионами организовать взаимодействие с участниками СВО и членами их семей, в том числе с теми, кто не обратился в службу занятости, для оказания им мер поддержки, помощи в трудоустройстве и получении дополнительного профессионального образования», — уточнила Голикова, чьи слова передаются в сообщении.