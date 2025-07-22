Обновленный фонтан на Площади героев 21-й армии в Самаре хотят сдать в августе

Техническая готовность объекта составляет 90%, сообщил мэр Иван Носков в своем телеграм-канале.
Напомним, изначально работы планировали выполнить в течение II квартала нынешнего года (апрель-июнь). Но фонтан так и не запустили. Теперь обещают закончить все в августе.
«Остались отделка, облицовка гранитом и благоустройство территории. На дне центральной чаши специалисты восстанавливают мозаичное панно с Георгиевской лентой, символизирующей воинскую славу», — написал Носков.
Отдельно глава города рассказал об «интересном решении» с формой струй: они будут «образовывать арку над пешеходной зоной внутри фонтана».
«Все это будет обеспечивать современное инженерное оборудование, которое уже полностью собрано и скоро пройдет испытания», — добавил Иван Носков.
Ранее мэр Самары заявил, что в городе завершается инвентаризация дворов и детских площадок.
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