Продление улицы Орбитальной в Ростове планируют завершить в 2027 году

В Ростовской области к 2027 году намерены построить дорогу «Орбитальная-2». Об этом глава донского минтранса Алена Беликова сообщила в ходе встречи с врио губернатора региона Юрием Слюсарем.
Процедуры по выкупу земельных участков для создания новой проезжей части уже завершены. В 2025 году должны заключить госконтракт на выполнение работ. Начало реализации проекта наметили на 2026 год, завершение работ — на 2027 год. Стоимость объекта — 3,5 млрд рублей.
По словам Алены Беликовой, дорога с выходом на Ростовское транспортное кольцо обеспечит доступность микрорайона Суворовского в Ростове-на-Дону. Напомним, ранее сообщалось, что будущую проезжую часть протяженностью 4,5 км хотят сделать четырехполосной.
Также на встрече обсудили завершение Ростовского транспортного кольца и второй этап «Западной хорды». Помочь в финансировании последнего участка кольца могут федеральный грант, льготный кредит или облигационный заем.
Что касается второго этапа «Западной хорды», то этот объект оценивается в 30 млрд рублей. Дорогу проложат через пойму и реку Мертвый Донец. Проект включает несколько эстакад.
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