Продление улицы Орбитальной в Ростове планируют завершить в 2027 году

Процедуры по выкупу земельных участков для создания новой проезжей части уже завершены. В 2025 году должны заключить госконтракт на выполнение работ. Начало реализации проекта наметили на 2026 год, завершение работ — на 2027 год. Стоимость объекта — 3,5 млрд рублей.