Движение восьми автобусов восстановили в Самаре 22 июля

Напомним, что с 11 июля был ограничен проезд на участке улицы Водников между улицами Кутякова и Крупской. Это было связано с ремонтом водовода в районе дома № 16. Теперь работы завершили, и теперь общественный транспорт ездит по обычным маршрутам.