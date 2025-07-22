Движение восьми автобусов восстановили в Самаре 22 июля

В Самаре 22 июля восстановили движение восьми автобусов, об этом сообщили в департаменте транспорта. Речь про автобусы № 5Д, № 17, № 32, № 36, № 86, № 90, № 168, № 172, которые меняли маршрут из-за ремонта на улице Водников.
Напомним, что с 11 июля был ограничен проезд на участке улицы Водников между улицами Кутякова и Крупской. Это было связано с ремонтом водовода в районе дома № 16. Теперь работы завершили, и теперь общественный транспорт ездит по обычным маршрутам.
Также в Самаре до 1 августа ограничат движение в поселке Прибрежный в связи с проведением форума «иВолга». А на улице Демократической проезд закрыли до 1 сентября.