В Будславе 14-летний школьник лишился фаланги пальца на руке, когда колол дрова для пенсионерки

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Будславе подросток лишился фаланги пальца при колке дров для пенсионерки.
В ведомстве отметили: из районной больницы поступила информация, касающаяся травматической ампутации фаланги пальца у 14-летнего подростка. Выяснилось, что несовершеннолетний помогал своему ровеснику колоть дрова для пенсионерки в агрогородке Будслав.
«В ходе выполнения работ один из несовершеннолетних, по неосторожности и в результате невнимательности, нанес второму удар топором по пальцу руки, когда тот держал деревянную колодку для раскола», — сообщили в СК.
Ранее под Могилевом подросток лишился трех пальцев во время подработки на предприятии.
Тем временем в Могилеве ураган унес будку с собакой в поле: «Собака-белка, а это ее ракета».
Кроме того, под Гомелем пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажного дома: «Семь коров и бык».