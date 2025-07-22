Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Будславе 14-летний школьник лишился фаланги пальца на руке, когда колол дрова для пенсионерки

СК: в Будславе подросток лишился фаланги пальца при колке дров для пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Будславе подросток лишился фаланги пальца при колке дров для пенсионерки.

В ведомстве отметили: из районной больницы поступила информация, касающаяся травматической ампутации фаланги пальца у 14-летнего подростка. Выяснилось, что несовершеннолетний помогал своему ровеснику колоть дрова для пенсионерки в агрогородке Будслав.

«В ходе выполнения работ один из несовершеннолетних, по неосторожности и в результате невнимательности, нанес второму удар топором по пальцу руки, когда тот держал деревянную колодку для раскола», — сообщили в СК.

Ранее под Могилевом подросток лишился трех пальцев во время подработки на предприятии.

Тем временем в Могилеве ураган унес будку с собакой в поле: «Собака-белка, а это ее ракета».

Кроме того, под Гомелем пенсионерка устроила коровник во дворе многоэтажного дома: «Семь коров и бык».