Инсайдер Карпов: «Крылья» взяли в бесплатную аренду на сезон Ильзата Ахметова

Появилась информация о еще одном потенциальном новичке «зелено-бело-синих» в этом сезоне РПЛ.
Напомним, волжане интересуются Ахметовым как минимум с этого месяца. 27-летний полузащитник — представитель тольяттинской «Академии Коноплева». Также был в системе «Рубина». Продолжил карьеру в ЦСКА и «Краснодаре».
В январе прошлого года стал футболистом петербургского «Зенита». В 15 встречах минувших розыгрышей Премьер-лиги и Кубка не отметился какими-либо результативными действиями.
О бесплатной аренде сообщает инсайдер Иван Карпов. Уточнил: самарцы будут платить Ильзату 3 млн рублей в месяц. Плюс предусмотрены перечисления от команды с берегов Невы.
Ранее рассказывали, что футболисты «Акрона» и «Крыльев» попали в топ-5 по трем показателям после первого тура чемпионата.
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