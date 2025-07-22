Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Принятие закона о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, позволит пока обойтись без блокировки зарубежных платформ, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом.
«В нашем понимании это (принятие закона — ред.) позволяет балансировать: с одной стороны — не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов, с другой стороны — не принимать решение о блокировке больших западных платформ пока», — сказал он в рамках заседания в Госдуме.