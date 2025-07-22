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«Били по рукам за непослушание»: прокуратура и СК начали проверки из-за жалобы на воспитателей частного детсада в Нагаево

Прокуроры и СК Башкирии проверяют жалобу на рукоприкладство воспитателей детсада.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура и Следственный комитет начали проверки частного детского сада в селе Нагаево после появления в интернете публикации от матери трехлетнего воспитанника. Женщина сообщила, что воспитатели применяли физические наказания — били ребенка по рукам за непослушание.

Сотрудники надзорного ведомства намерены изучить обстоятельства инцидента, проверят записи с камер наблюдения и оценят действия персонала дошкольного учреждения. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства в сфере оказания услуг по присмотру и уходу за детьми.

Также прокуратура взяла на контроль ход организованной доследственной проверки.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.

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