«Били по рукам за непослушание»: прокуратура и СК начали проверки из-за жалобы на воспитателей частного детсада в Нагаево

В Башкирии прокуратура и Следственный комитет начали проверки частного детского сада в селе Нагаево после появления в интернете публикации от матери трехлетнего воспитанника. Женщина сообщила, что воспитатели применяли физические наказания — били ребенка по рукам за непослушание.
Сотрудники надзорного ведомства намерены изучить обстоятельства инцидента, проверят записи с камер наблюдения и оценят действия персонала дошкольного учреждения. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства в сфере оказания услуг по присмотру и уходу за детьми.
Также прокуратура взяла на контроль ход организованной доследственной проверки.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в надзорном ведомстве.
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