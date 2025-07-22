В России ответили, что будет с деньгами Сырского, отправленными на лечение отца

«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата. Кстати, Сырский заканчивал наше училище. (…) Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — ответ Колесника для Lenta.ru.