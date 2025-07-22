В России ответили, что будет с деньгами Сырского, отправленными на лечение отца

«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата. Кстати, Сырский заканчивал наше училище. (…) Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — ответ Колесника для Lenta.ru.
Ранее стало известно, что Сырский перевел своим престарелым родителям, проживающим в России, миллион рублей на медицинские расходы в Москве. Согласно информации в СМИ, 86-летний Станислав Сырский, отец главнокомандующего украинской армией, долгое время страдает от заболевания головного мозга, которое обострилось после перенесенной респираторной инфекции. Сначала пенсионер лечился во Владимире, где и жила семья, однако там врачи помочь ему не смогли.
Ранее сообщалось, что Главком ВСУ возобновил отношения с родителями, узнав о болезни отца.