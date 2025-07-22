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В России ответили, что будет с деньгами Сырского, отправленными на лечение отца

Андрей Колесник, представитель комитета Госдумы по обороне, выразил уверенность в том, что денежные средства, отправленные главнокомандующим ВСУ Александром Сырским на лечение его родителей в России, достигнут цели. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».

Источник: AP 2024

«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата. Кстати, Сырский заканчивал наше училище. (…) Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — ответ Колесника для Lenta.ru.

Ранее стало известно, что Сырский перевел своим престарелым родителям, проживающим в России, миллион рублей на медицинские расходы в Москве. Согласно информации в СМИ, 86-летний Станислав Сырский, отец главнокомандующего украинской армией, долгое время страдает от заболевания головного мозга, которое обострилось после перенесенной респираторной инфекции. Сначала пенсионер лечился во Владимире, где и жила семья, однако там врачи помочь ему не смогли.

Ранее сообщалось, что Главком ВСУ возобновил отношения с родителями, узнав о болезни отца.