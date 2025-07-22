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В Минске появится новый путепровод: прямой путь из Домбровки к ТД «Ждановичи»

В Минске анонсировали проект путепровода, который соединит улицы Колесникова и Ратомскую и значительно облегчает движение в районе торгового дома «Ждановичи».

Источник: Смартпресс

После его ввода в эксплуатацию жителям западных районов не потребуется использовать МКАД, чтобы добраться до ТД «Ждановичи» или улицы Тимирязева.

По словам Алексея Говорко, директора «Минскинжпроекта», проект проходит этап предпроектных работ — ведется подбор лучшего варианта с учетом мнений всех заинтересованных сторон: администрации ТД «Ждановичи», службы рынка, автомобилистов и жителей города. Особое внимание уделяется сохранению железнодорожного движения — мост будет двухпутным и без остановок.

Генеральный директор ГПО «Минскстрой» Александр Терехов в эфире «Радио-Минск» уточнил, что новая конструкция, вероятно, станет одним из крупнейших мостов в Минске — его протяженность составит около 400 метров. Реализацию строительства планируют начать в 2026 году.

Также он отметил, что на улице Орловской уже ведется сооружение подземного перехода рядом с развязкой на проспект Победителей — он возводится с применением уже отработанных технологий «Минскметростроя» и не нарушит дорожное движение.