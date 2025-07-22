Ретропоезд отвезет петербуржцев в Выборг в День ВМФ

Поездка станет отличным дополнением к праздничным мероприятиям в Выборге, где в День ВМФ пройдут парады, концерты и другие торжества. Уникальный ретро-состав «Лахта» уже не первый год радует любителей железнодорожной истории и ностальгии по советскому прошлому.