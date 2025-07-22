Ретропоезд отвезет петербуржцев в Выборг в День ВМФ

Ретропоезд «Лахта» отправится в Выборг в честь Дня ВМФ. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Прокатиться на уникальном поезде по маршруту Санкт-Петербург — Выборг можно будет 27 июля. Состав из десяти вагонов, оформленных в стиле 70−80-х годов, подарит пассажирам атмосферу советской эпохи. В салонах сохранены оригинальные детали, включая деревянные крепления для лыж.
— Ретропоезд отправится с Финляндского вокзала в 09:52 и прибудет в Выборг в 12:19. Обратный рейс запланирован на 16:32 с прибытием в Петербург в 19:09. Состав сделает все промежуточные остановки, что позволит пассажирам насладиться живописными видами Карельского перешейка, — уточнили в пресс-службе ОЖД.
Поездка станет отличным дополнением к праздничным мероприятиям в Выборге, где в День ВМФ пройдут парады, концерты и другие торжества. Уникальный ретро-состав «Лахта» уже не первый год радует любителей железнодорожной истории и ностальгии по советскому прошлому.