В Берлине из-за муравьев два месяца беспрерывно горят фонари

Об этом сообщило издание rbb24. Муравьи проникли в распределительный щит и вызвали сбои в работе системы освещения. Из-за коротких замыканий фонари перестали отключаться. Теперь улицы освещаются не только ночью, но и днем.
Удалить насекомых пока не удалось. Местные средства массовой информации отметили, что коммунальные службы избегают любого вмешательства, будто страдают инсектофобией.
По словам представителей муниципалитета, специалисты принимают меры по устранению неполадок, однако детали не раскрывают. Пока муравьи продолжают управлять светом, жители района недоумевают. По словам горожан, с экологической и экономической точек зрения ситуация выглядит абсурдно.
Ранее в Великобритании появились колонии супермуравьев, которые разрушают инфраструктуру, выводят из строя электросети и не боятся любых ядов.