Омичи раскупили все билеты на поезда в Крым до конца августа

Омичи с интересом выбирают вариант летнего отдыха в Крыму в этом году, и в ситуации с неработающим аэропортом в Симферополе активно едут туда поездом. Как следует из данных крымского перевозчика «Гранд Экспресс Сервис», билеты на поезд маршрута из нашего города в Симферополь раскуплены вплоть до конца августа.
Ближайшая доступная для покупки билетов дата — 24 августа. Правда, и на эту дату осталось всего 10 мест, и только на верхних полках. Стоят они от 11,8 тыс. рублей (плацкарт) до 24,3 тыс. (купе).
В последние несколько дней из-за атак БПЛА в Ростовской области была массовая длительная задержка поездов, ехавших из Крыма, либо в Крым. Так, насколько известно «КП Омск» задерживался поезд с полуострова в Москву, в итоге приехавший в столицу утром 21 июля.
В том числе задерживался и поезд «Таврия» из Крыма до Омска. По словам пассажиров, длительное время им пришлось стоять в полях — в духоте, с неработающими кондиционерами (они работают именно тогда, когда поезд едет), даже якобы без запаса воды и еды.
«КП Омск» однако, на основе личного опыта, советует и другой вариант проезда в Крым более быстрый — сначала в Сочи на самолете, далее поездом от Адлера до Симферополя. Из Адлера он выезжает в 13:28 по местному времени и приезжает на конечную станцию рано утром, в 8:15. Тем же маршрутом уехать и обратно.
Если же вдруг надолго раскуплены все билеты и тут (как вариант — раскуплены все купе и плацкарты, но еще есть люкс по баснословным ценам в 80−90 тысяч рублей за место), то есть и варианты с электричкой «Ласточка» до Анапы, она едет чуть больше 8 часов, с 13:15 до 21:30. Оттуда же можно сделать пересадку на автобусы до Симферополя или Севастополя, но на них лучше брать билеты тоже заранее. Автобус и его пассажиры при этом будут проходить проверку больше часа при проезде через мост у Керчи.
Ранее «КП Омск» писала, что в Омской области устранены нарушения в содержании железнодорожной инфраструктуры.