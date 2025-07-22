Омичи раскупили все билеты на поезда в Крым до конца августа

Если же вдруг надолго раскуплены все билеты и тут (как вариант — раскуплены все купе и плацкарты, но еще есть люкс по баснословным ценам в 80−90 тысяч рублей за место), то есть и варианты с электричкой «Ласточка» до Анапы, она едет чуть больше 8 часов, с 13:15 до 21:30. Оттуда же можно сделать пересадку на автобусы до Симферополя или Севастополя, но на них лучше брать билеты тоже заранее. Автобус и его пассажиры при этом будут проходить проверку больше часа при проезде через мост у Керчи.