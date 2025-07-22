Пригородные поезда в Ростовской области возобновили движение

В Ростовской области полностью восстановили доступность пригородных поездов, которые были отменены или задерживались из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни, сообщают в пресс-службе СКЖД.
— Пригородные поезда возвращаются к привычному графику движения, — информируют пассажиров.
В частности, на свои маршруты снова выходят восемь электричек:
— № 6359 Глубокая — Шептуховка;
— № 6356 Шептуховка — Лихая;
— № 6161 Ростов — Лихая;
— № 6361 Лихая — Глубокая;
— № 6365 Глубокая — Кутейниково;
— № 6364 Кутейниково — Лихая;
— № 6515/6517 Ростов — Лихая — Кутейниково;
— № 6518/6516 Кутейниково — Лихая — Ростов.
Напомним, ранее движение поездов осложнилось дважды. 19 июля на станции Лихой после падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП, в итоге оказались обесточены грузовой и пассажирский составы. На участке организовали реверсивное движение, но произошел сбой в графике, 132 состава шли с задержками.
В ночь на 21 июля в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за БПЛА на ж/д станции оказалось повреждено здание старого диспетчерского пункта. По данным РЖД, после случившегося в пути задержались более 50 поездов.
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