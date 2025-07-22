Умер депутат Госдумы Тарасенко

Тарасенко родился 21 ноября 1947 года.
«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который на протяжении с 2007 года с нами в этом зале работал, а сегодня ушел из жизни… Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич … он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», — сказал он на пленарном заседании.
Володин отметил, что Тарасенко был отзывчивым, добрым человеком и помогал людям. Парламентарии почтили память Тарасенко минутой молчания.
Депутат Тарасенко был членом комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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