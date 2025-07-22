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Умер депутат Госдумы Тарасенко

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что на 78-м году скончался депутат Госдумы Михаил Тарасенко.

Источник: © РИА Новости

Тарасенко родился 21 ноября 1947 года.

«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который на протяжении с 2007 года с нами в этом зале работал, а сегодня ушел из жизни… Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич … он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», — сказал он на пленарном заседании.

Володин отметил, что Тарасенко был отзывчивым, добрым человеком и помогал людям. Парламентарии почтили память Тарасенко минутой молчания.

Депутат Тарасенко был членом комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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