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Купила билет за 300 евро за лоукост и чуть не пошла пешком: Гражданке Молдовы, которая летела из Франции, не хватило места в самолёте

Из-за ошибок с расписанием рейсов, на место молдаванки сел кто-то другой [видео]

Источник: Комсомольская правда

Гражданке Молдовы не хватило места в самолете из Парижа в Кишинев.

Билеты она купила за 300 евро у компании Wizz Air, но на самолёт её не хотели пускать.

Выяснилось, что из-за ошибок с расписанием рейсов, на место молдаванки сел кто-то другой.

В итоге ошибку исправили, а девушка все же смогла улететь домой.

От себя добавим.

300 евро за лоукост в одну сторону — что-то больно дорого даже для рейса из Парижа.

Что не отменяет, зачастую, некорректного отношения Wizz Air к своим пассажирам.

Но хорошо, что в итоге все закончилось хорошо.