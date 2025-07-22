Купила билет за 300 евро за лоукост и чуть не пошла пешком: Гражданке Молдовы, которая летела из Франции, не хватило места в самолёте

Гражданке Молдовы не хватило места в самолете из Парижа в Кишинев.
Билеты она купила за 300 евро у компании Wizz Air, но на самолёт её не хотели пускать.
Выяснилось, что из-за ошибок с расписанием рейсов, на место молдаванки сел кто-то другой.
В итоге ошибку исправили, а девушка все же смогла улететь домой.
От себя добавим.
300 евро за лоукост в одну сторону — что-то больно дорого даже для рейса из Парижа.
Что не отменяет, зачастую, некорректного отношения Wizz Air к своим пассажирам.
Но хорошо, что в итоге все закончилось хорошо.