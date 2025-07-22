Самарскому губернскому рынку исполнилось 70 лет 22 июля

22 июля 2025 года Самарский Губернский рынок отмечает 70-летний юбилей.
Ровно 22 июля 1955 года рынок впервые открылся для покупателей и с тех пор продолжает работать, предлагая жителям и гостям Самары широкий ассортимент товаров.
Спустя 12 лет рядом с ним появился ЦУМ «Самара». Через дорогу по улице Вилоновской находился Пригородный автовокзал.
В честь юбилея руководство рынка заказало у знаменитого самарского завода БКК 70-килограммовый торт, которым угостили арендаторов.
Для покупателей праздничные мероприятия пройдут 26 июля, в субботу.
С 10:00 на территории рынка будут организованы дегустации, музыкальная программа и раздача специально приготовленных пирожных в фирменных сине-белых цветах.
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