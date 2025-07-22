Обнаружены «вечные» загрязнители в «экологичных» продуктах женской гигиены

«Рынок повторно используемых гигиенических продуктов активно растет, что связано в том числе и с тем, что эти товары позволяют снизить нагрузку на природу путем отказа от использования бумаги и пластика. Проведенный нами анализ показывает, что треть подобных товаров была изготовлена с применением PFAS, что означает, что они несут риск и для пользователя этих продуктов, и для всех остальных людей и окружающей среды», — заявил профессор UND Грэм Писли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.