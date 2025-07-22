В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий

ПЯТИГОРСК, 22 июл — РИА Новости. Проведение массовых мероприятий приостановлено в Северной Осетии по соображениям безопасности, сообщила пресс-служба правительства Северной Осетии.
В связи с поступающей в оперативный штаб региона информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции во Владикавказе, власти приняли ряд ограничений.
«Оперативным штабом РСО — Алания приняты решения: приостановить на территории РОО-Алания проведение массовых публичных мероприятий; запретить фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов; усилить досмотр транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, а также личный осмотр граждан, находящихся в транспортных средствах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жителей Владикавказа просят воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей из-за угрозы атак БПЛА.