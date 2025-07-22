БК «Самара» получил судебный иск от экипировщика из-за долга

«Очень долго ждали, надеялись на порядочность новой администрации, но становится просто смешно. До сих пор не можем получить внятного ответа по долгу. Мы выполнили все обязательства по соглашению и сейчас бегаем выпрашиваем свои деньги», — приводит слова представителей компании «Перехват».