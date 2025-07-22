БК «Самара» получил судебный иск от экипировщика из-за долга

Волжане якобы не оплатили услуги Maxxisport. Компания занимается распространением бренда Peak в России.
Последний предоставлял форму МБА, «Парме», УНИКСу, «Автодору», «Уралмашу», «Уралу» и «Буревестнику». Также готовил экипировку для детского турнира «КЭС-Баскет».
Peak через Maxxisport несколько лет передавал «Самаре» комплекты для семи команд. В том числе женские и 3×3. Однако у клуба возникли проблемы с погашением задолженности перед дистрибьютором.
«Когда там произошла реструктуризация в прошлом сезоне, то за коллективом остался долг. Появился новый учредитель в лице областного министерства спорта. Они взяли на себя обязательства предыдущего собственника. Нам пояснили: все будут закрывать новые владельцы», — заявили в Maxxisport.
В феврале организация получила соответствующее соглашение. Но с ней пока так и не рассчитались.
«Очень долго ждали, надеялись на порядочность новой администрации, но становится просто смешно. До сих пор не можем получить внятного ответа по долгу. Мы выполнили все обязательства по соглашению и сейчас бегаем выпрашиваем свои деньги», — приводит слова представителей компании «Перехват».
В итоге компания обратилась в областной Арбитраж.
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