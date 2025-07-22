В Омске в День Крещения Руси перекроют дороги

В связи с проведением торжеств, приуроченных ко Дню Крещения Руси и чествованию князя Владимира, причисленного к лику святых, 27 июля в центре Омска будет временно приостановлено движение транспортных средств.
По информации, предоставленной департаментом общественной безопасности городской администрации, ограничения будут действовать на нескольких центральных улицах.
С 9:30 до 12:30 для проезда будут недоступны следующие участки: Соборная площадь (от Красного Пути до Ленина), Банковский переулок (от Соборной площади до Певцова), улицы Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина), Тарская (от Ленина до Красина), Ленина (от Соборной площади до площади Победы), площадь Победы (от Интернациональной до Ленина), Ленина (от Партизанской до Короленко), Щербанёва (от Ленина до Бударина), Партизанская (от Ленина до К. Либкнехта), Думская (от Ленина до К. Маркса), Лермонтова (от Ленина до К. Маркса), Б. Тито (от Ильинской до дома № 4 по К. Маркса) и Чкалова (от Ильинской до Ленина).
Омичам рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты, учитывая введенные ограничения. Объезд перекрытых участков возможен по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту К. Маркса.
Кроме того, 27 июля с 8:00 до 12:30 в местах проведения праздничных мероприятий будет действовать запрет на парковку автотранспорта.