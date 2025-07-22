В Омске в День Крещения Руси перекроют дороги

С 9:30 до 12:30 для проезда будут недоступны следующие участки: Соборная площадь (от Красного Пути до Ленина), Банковский переулок (от Соборной площади до Певцова), улицы Ивана Алексеева (от Соборной площади до Красина), Тарская (от Ленина до Красина), Ленина (от Соборной площади до площади Победы), площадь Победы (от Интернациональной до Ленина), Ленина (от Партизанской до Короленко), Щербанёва (от Ленина до Бударина), Партизанская (от Ленина до К. Либкнехта), Думская (от Ленина до К. Маркса), Лермонтова (от Ленина до К. Маркса), Б. Тито (от Ильинской до дома № 4 по К. Маркса) и Чкалова (от Ильинской до Ленина).