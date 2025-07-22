«Протяженность 400 метров». «Минскстрой» сказал, когда начнут строить мост между улицами Ратомской и Колесникова

«Минскстрой» сказал о строительстве моста между Каменной Горкой и Ждановичами. Подробности обнародовал генеральный директор предприятия «Минскстрой» Александр Терехов, передает агентство «Минск-Новости».
Терехов уточнил, что заказчиком моста, который соединит улицы Ратомская и Колесникова, выступает предприятие «Гордорстрой». По его словам, сейчас идет работа над проектной документацией.
— Наверное, это будет один из самых мощных путепроводов в Минске протяженностью порядка 400 метров, — отметил генеральный директор.
Александр Терехов обратил внимание: если все сложится должным образом, то строительство путепровода могут начать в 2026 году.
Тем временем «Гордорстрой» сказал, когда откроют мост на Независимости в Минске после ремонта.
А еще «Гордорстрой» сообщил, что работы на мосту на Независимости в Минске ведутся круглосуточно.
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