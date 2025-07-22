Точное местонахождение главреда Baza неизвестно, сообщил его адвокат

Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков.