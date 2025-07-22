Точное местонахождение главреда Baza неизвестно, сообщил его адвокат

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Точное местонахождение главреда Baza Глеба Трифонова неизвестно, также неясно, проводились ли с ним какие-либо следственные мероприятия, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.
«На данный момент представители СК по городу Москве не подтверждали, что с ним проводятся какие-либо следственные мероприятия», — сказал адвокат.
Михальчик уточнил, что точное местонахождение Трифонова неизвестно, однако есть предположение, что он может быть в здании следственного управления СК по ЦАО на Пятницкой улице.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.