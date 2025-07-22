В центре Москвы открылась уличная фотовыставка «Герои нашего времени»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Уличная фотовыставка «Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО», организованная Союзом театральных деятелей РФ, открылась в Москве в Нарышкинском сквере на Страстном бульваре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД РФ.
Проект создан в честь празднования 80-летия Великой Победы, а также года защитника Отечества, которым объявлен 2025 год. Экспозиция представляет собой летопись о служителях российских театров — героях специальной военной операции. На выставке также рассказывается о театрах и творческих коллективах, которые приезжают в зоны боевых действий с выступлениями или становятся волонтерами.
«Благодарим все коллективы, которые приняли участие в создании летописи и успели предоставить материалы для выставки, за активную патриотическую позицию и взаимодействие. Призываем остальные театры к сотрудничеству. Выражаем глубокие и искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В экспозиции использованы материалы от Московского театра «Et Cetera» Александра Калягина, Астраханского театра юного зрителя, Белгородского драмтеатра имени М. С. Щепкина, театров Бурятии, Забайкалья, Красноярска, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов и областей.
В будущем летопись опубликуют на сайте СТД РФ. Выставка продлится до 15 августа.