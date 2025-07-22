В центре Москвы открылась уличная фотовыставка «Герои нашего времени»

Проект создан в честь празднования 80-летия Великой Победы, а также года защитника Отечества, которым объявлен 2025 год. Экспозиция представляет собой летопись о служителях российских театров — героях специальной военной операции. На выставке также рассказывается о театрах и творческих коллективах, которые приезжают в зоны боевых действий с выступлениями или становятся волонтерами.