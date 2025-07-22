Пошла в магазин за хлебом, а вышла оттуда с переломом бедра: пенсионерка из Улан-Удэ будет судиться с супермаркетом

Обычный поход в магазин за продуктами для 75-летней жительницы Улан-Удэ обернулся серьезными последствиями. Женщина поскользнулась на мокром полу супермаркета и упала, получив серьезную травму. Об этом КП-Иркутск стало известно от Республиканской больницы скорой помощи имени В. В. Ангапова.