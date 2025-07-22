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Пошла в магазин за хлебом, а вышла оттуда с переломом бедра: пенсионерка из Улан-Удэ будет судиться с супермаркетом

В Улан-Удэ пенсионерка получила травму в продуктовом магазине.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Обычный поход в магазин за продуктами для 75-летней жительницы Улан-Удэ обернулся серьезными последствиями. Женщина поскользнулась на мокром полу супермаркета и упала, получив серьезную травму. Об этом КП-Иркутск стало известно от Республиканской больницы скорой помощи имени В. В. Ангапова.

Врач диагностировали перелом шейки бедра. Нужно было срочно заменить сустав. Однако, перед операцией специалисты обнаружили на ноге мягкое образование.

Врачи, включая заведующего отделением и лечащего врача, провели тщательное обследование и консилиумы со специалистами разных областей. В результате обследования пострадавшей диагностировали доброкачественную опухоль. Несмотря на это, женщине установили титановый имплант.

— До операции не могла ни пошевелить ногой, ни повернуться. После операции стала почти сразу восстанавливаться, — поделилась пациентка.

Сейчас после восстановления, пострадавшая хочет добиться справедливости в суде, чтобы ей компенсировали моральный и физический ущерб.