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Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды

Москвичей призвали во вторник ездить на метро из-за прогнозируемого ливня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Синоптики прогнозируют ливень с грозой — для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе и в районе Ленинградского шоссе.

«В часы вечернего разъезда ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область», — добавляется в сообщении.