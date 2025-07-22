Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды

«Синоптики прогнозируют ливень с грозой — для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.