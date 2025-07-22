Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогноза погоды

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок во вторник метро из-за прогнозируемого ливня, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Синоптики прогнозируют ливень с грозой — для поездок по городу рекомендуем использовать метро. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе и в районе Ленинградского шоссе.
«В часы вечернего разъезда ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область», — добавляется в сообщении.