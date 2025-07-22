Горе-мамаша из Мелеуза бросила сына и оставила его без алиментов

Жительница башкирского города Мелеуза отработает десятки часов за уклонение от алиментов. Об этом рассказала пресс-служба Федеральная служба судебных приставов республики.
41-летняя женщина накопила долг по алиментам в размере более миллиона рублей. Ее сын с младенчества находится на государственном обеспечении, так как мать отказалась содержать ребенка, предпочитая пожить для себя.
Несмотря на заверения женщины о том, что она оформила договор дарения квартиры на ребенка, судебные приставы установили, что это не освобождает ее от обязанности выплачивать алименты. Когда должница отказалась сотрудничать, приставы навестили ее по месту жительства.
Квартира оказалась заполнена пустыми бутылками и мусором. Сначала женщина отказалась ехать с приставами, но после разговора согласилась. Суд назначил ей 60 часов обязательных работ.
По данным ФССП, в текущем году в Башкирии завели 2000 административных дел по статье за неуплату алиментов.
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